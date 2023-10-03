فريق الأمم المتحدة في ناغورنو كاراباخ لم يرصد أي أضرار في المستشفيات والمدارس

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين إن فريق الأمم المتحدة الذي يزور ناجورنو كاراباخ في أذربيجان لم يلاحظ أي أضرار في البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والإسكان أو المواقع الثقافية والدينية.

وزار الفريق يوم الأحد عاصمة كاراباخ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكيندي في أذربيجان. وجاءت الزيارة بعد أسابيع من سيطرة القوات الأذربيجانية على الجيب الموجود على أراضيها والذي يسكنه الأرمن، مما أدى إلى نزوح جماعي لأكثر من 100 ألف أرمني.

وقال دوجاريك للصحفيين: 'لقد صدم زملائنا بالطريقة المفاجئة التي فر بها السكان المحليون من منازلهم والمعاناة التي سببتها لهم هذه التجربة'.

وأضاف: 'لم يتلقوا أي تقارير - سواء من السكان المحليين أو من آخرين - عن أعمال عنف ضد المدنيين بعد وقف إطلاق النار الأخير'. وأضاف 'لم يشاهد أعضاء فريق الأمم المتحدة أي تدمير للبنية التحتية الزراعية أو حيوانات ميتة'.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي، وهو ما نفته باكو، وأصرت على أن بقاء الأرمن في الجيب مرحب به في الإقليم.

كما أصرت باكو على أنها لا تنوي مهاجمة أرمينيا نفسها.

حثت أرمينيا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض عقوبات على أذربيجان بسبب عمليتها العسكرية في جيب ناجورنو كاراباخ وحذرت من أن باكو قد تهاجم أرمينيا نفسها قريبا ما لم يتخذ الغرب إجراء حازما.

وقال دوجاريك إن مهمة الأمم المتحدة تهدف إلى تقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية لكل من الأشخاص المتبقين والمتنقلين، مضيفًا أن ممثلي المجتمع أبلغوا مسؤولي الأمم المتحدة أن 'ما بين 50 إلى 1000 من العرق الأرمني ما زالوا حاليًا في كاراباخ'.

وقال دوجاريك إنه لا يبدو أن هناك متاجر مفتوحة في المدينة وأن أذربيجان تستعد لاستئناف الخدمات الصحية وبعض المرافق الأساسية في المدينة.

وقال دوجاريك: 'يشدد الفريق على ضرورة إعادة بناء الثقة، مضيفا أن ذلك سيتطلب وقتا وجهدا من جميع الأطراف'. وأضاف أن 'الأمم المتحدة تخطط لمواصلة زيارة المنطقة بشكل منتظم'.