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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية على الموبايل تساعدك على خسارة الوزن

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية تساعدك على خسارة الوزن

مع انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم، أصبح البحث عن طرق فعالة لإنقاص الوزن من أكثر الموضوعات التي يهتم بها الناس. ومن بين الطرق التي تساعد على إنقاص الوزن، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. ومع ذلك، يمكن أن يكون من الصعب الالتزام بهذه العادات الصحية، خاصة إذا كنت تعيش أسلوب حياة مزدحم.

توفر التطبيقات الذكية طريقة سهلة وممتعة لمتابعة نظامك الغذائي وممارسة الرياضة، مما قد يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. فيما يلي بعض أفضل التطبيقات المجانية التي تساعدك على خسارة الوزن:

• MyFitnessPal: يعد هذا التطبيق أحد أكثر تطبيقات إنقاص الوزن شيوعًا، حيث يتيح لك تتبع السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي تتناولها. كما أنه يحتوي على قاعدة بيانات واسعة من الأطعمة والمشروبات، مما يجعل من السهل تسجيل ما تأكله.

• Lose It!: يشبه هذا التطبيق MyFitnessPal، ولكنه يتميز بميزات إضافية مثل التحديات والدعم المجتمعي.

• Fitbit: بالإضافة إلى تتبع النشاط البدني، يتيح لك هذا التطبيق أيضًا تتبع السعرات الحرارية التي تحرقها والنوم الذي تحصل عليه.

• Nike Training Club: يوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية المخصصة، والتي يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

• 7 Minute Workout: يتكون هذا التطبيق من مجموعة من التمارين الرياضية التي يمكنك إجراؤها في غضون 7 دقائق فقط.

 

نصائح لاستخدام تطبيقات إنقاص الوزن

 

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام تطبيقات إنقاص الوزن بفعالية:

• حدد أهدافًا واقعية: لا تحاول إنقاص الكثير من الوزن في وقت قصير. ابدأ بأهداف صغيرة وقابلة للتحقيق، واعمل على زيادة أهدافك تدريجيًا.

• كن صادقًا مع نفسك: من المهم تسجيل كل ما تأكله وتمارسه، حتى لو كان ذلك يعني تسجيل الأطعمة غير الصحية أو الراحة.

• ابحث عن الدعم: يمكن أن يساعدك الانضمام إلى مجموعة دعم أو العثور على صديق يشاركك أهدافك في الحفاظ على الدافع.
 

لا يمكن أن تحل تطبيقات إنقاص الوزن محل النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة، ولكنها يمكن أن تكون أداة مفيدة لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

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