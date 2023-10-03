بعد تبنيه هجوم أنقرة.. السلطات التركية توجه صفعة قوية لحزب العمال الكردستاني

أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن الشرطة ألقت القبض، على نحو 90 شخصاً في 18 إقليماً بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

وجاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد، في أنقرة.



وبدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات التركية والشرطة عن إطلاق عملية متزامنة في 18 محافظة لمكافحة الخلايا الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني.



ووفقًا لتقارير الصحف المحلية، قام جهاز الاستخبارات الوطنية بعمل متقن في شمال العراق وسوريا وتركيا لمدة تقرب من 10 أشهر، بهدف كشف وتدمير الفرع التركي لهيكل المنظمة الإرهابية الانفصالية.



نتيجةً لاختراق عملاء الميدان للهياكل الاستخباراتية للتنظيم، تم رصد المشتبه بهم حيث تبين أنهم يعملون مع التنظيم، وتم التنسيق مع وحدات الشرطة لإطلاق عملية مشتركة، بحسب "تركيا الآن".



وقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعملية بمجرد الانتهاء من جميع الترتيبات.



ووفقًا للمصادر، تمت العملية التزامنية في 18 محافظة، ضمن نطاق عملية “الخلية النائمة” التي يتم إطلاقها في وقت واحد في عدة مدن من بينها إسطنبول وأنطاليا وأضنة وبورصة وديار بكر وغازي عنتاب وماردين ومرسين ودنيزلي وقونيا وقيصري وباتمان وإسبرطة وباليكسير، شرناق وكوجايلي وأماسيا.



وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهاب