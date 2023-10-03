مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

اعتادت الفنانة الجميلة مني زكي على خطف الأنظار دائما أينما حلت، ومؤخرا خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بعد مشاركتها في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

وأطلت منى زكي، على بإطلالة مميزة على منصة العرض مرتدية فستان أحمر قصير مع ذيل طويل.

وخلال تواجدها في باريس حضرت منى زكي حفل خاص بمنتجات لوريال التجميلية.



وحرصت الفنانة مني زكي، على ارتداء فستانا من تصميم اللبناني إيلي صعب، خلال الاحتفال، وجاء الفستان أنيقا يناسب قوامها، من الكريت ومزود بالدانتيل في الأكمام والظهر وفتحات الجانبين، ويصل سعره إلى 5054 دولار، أي ما يعادل 156 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه.



ومن ناحية أخرى، تنتظر منى زكي الفترة المقبلة عرض العديد من أعمالها السينمائية، مثل "الجواهرجي" الذي يمثل عودة لتعاون منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، منذ 23 عاما.

وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني.

وأيضا فيلم "القاهرة مكة" مع محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، نورا شعيشع، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي.

مني زكي

مني زكي

مني زكي

مني زكي

مني زكي