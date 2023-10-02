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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبلغ خرافي.. لن تصدق سعر فستان منى زكي الأخير| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

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وأطلت منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وكات الفستان من تصميم اللبناني إيلي صعب، وبلغ سعره 5054 دولار، أي ما يعادل 156 ألف جنيه

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منى زكي، تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة .

وإليكم صور منى زكي…

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