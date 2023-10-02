بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منى زكي، تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة .

وإليكم صور منى زكي…