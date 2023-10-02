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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

وأطلت منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت منى زكي، تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة .

وإليكم صور منى زكي…

مني منى زكى صور منى زكي اطلالات منى زكى اخبار منى زكى

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