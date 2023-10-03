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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ملحمة استرداد الكرامة.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

صدى البلد

قال رئيس مجلس الشيوخ   عبدالوهاب عبدالرازق" يشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التي نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التى صاغها أبطالنا البواسل فى ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام.
وأضاف " فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عاماً، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة.  


و قال " وأنتهز هذه المناسبة لأؤكد على فخرنا جميعاً بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائداً لمصرنا، ومدافعاً عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا. فَسِر على بركة الله وتوفيقه.


واختتم: “حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهود فخامتكم بالتوفيق والنجاح”.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق لنصر أكتوبر العظيم أكتوبر

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