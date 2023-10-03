عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

خطوات لاستخدام الفرامل
خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

خلال فصل الخريف يحدث الكثير من التغيرات الجوية، وتظل حالة الأرصاد الجوية غير مستقرة حتى قدوم فصل الشتاء ، وبالتالي يمكن أن تتعرض عدة مناطق لهطول أمطار مفاجأة ، وذلك نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث خلال فصل الخريف .

 خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

5 سيارات رياضية SUV بمليون جنيه .. صور

5 سيارات 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها| تعرف عليهم

 

ودائما ما تصبح الطرق السريعة خلال فصل الخريف زلقة بسبب تساقط أوراق الشجر وهطول الأمطار فجأة ، وبالتالي ذلك يفقد السيطرة علي السيارة خلال تحركها علي الطرق السريعة ، وهذا يزيد من احتمالية التعرض للحوادث علي الطرق السريعة .

 خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

بالإضافة إلى أن أنظمة السيارة ABS و ESP  لا يقومون بالعمل بكامل قوتهم ، وذلك لان الظروف الجوية الغير مستقرة تعمل علي زيادة مسافة الفرامل بمسافة تصل الي 20 متر إضافية وذلك عند التحرك والسير علي سرعة 50كم/ساعة.

 خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

- خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف :

 خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

1- زيادة مسافة الأمان مع المركبات الأخرى علي الطريق .

2- خفض سرعة السيارة لان خفض السرعة يعمل على خفض خطر الانزلاق .

3- إذا تعرضت السيارة للانزلاق فيجب على السائق عدم الضغط على دواسة الوقود مع التوجيه المضاد والفرملة بحرص وحذر .

4- خفض سرعة السيارة يساعد في السيطرة عليها مجددا عند الانزلاق .

5- اذا فشلت جميع المحاولات لإيقاف السيارة ولم تفلح فيجب في ذلك الوقت أن تقوم بالضغط علي الفرامل بالكامل لتجنب خطر الحوادث .

التغيرات الجوية الأرصاد الجوية فصل الشتاء أمطار مفاجأة الطرق السريعة أنظمة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

كيا سيراتو 2024 تباع بأسعار جديدة| تعرف عليها

5 سيارات 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها| تعرف عليهم

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة| تفاصيل

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة السيارة

مقارنة بين سيتروين C3 و أوبل كورسا الهاتشباك 2024

سعر دفسك 330S الـ SUV بعد الزيادة| صور

سعر سيارة لامبورجيني التي ظهرت بها الفنانة بشري| تفاصيل

ترشيحاتنا

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

بالعافية.. هنا الزاهد تكشف سرا بينها بين أحمد فهمي

‏اليوم التاسع.. تلاحم القساوسة مع مؤيدي السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ