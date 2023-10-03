كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

خلال فصل الخريف يحدث الكثير من التغيرات الجوية، وتظل حالة الأرصاد الجوية غير مستقرة حتى قدوم فصل الشتاء ، وبالتالي يمكن أن تتعرض عدة مناطق لهطول أمطار مفاجأة ، وذلك نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث خلال فصل الخريف .
ودائما ما تصبح الطرق السريعة خلال فصل الخريف زلقة بسبب تساقط أوراق الشجر وهطول الأمطار فجأة ، وبالتالي ذلك يفقد السيطرة علي السيارة خلال تحركها علي الطرق السريعة ، وهذا يزيد من احتمالية التعرض للحوادث علي الطرق السريعة .
بالإضافة إلى أن أنظمة السيارة ABS و ESP لا يقومون بالعمل بكامل قوتهم ، وذلك لان الظروف الجوية الغير مستقرة تعمل علي زيادة مسافة الفرامل بمسافة تصل الي 20 متر إضافية وذلك عند التحرك والسير علي سرعة 50كم/ساعة.
- خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف :
1- زيادة مسافة الأمان مع المركبات الأخرى علي الطريق .
2- خفض سرعة السيارة لان خفض السرعة يعمل على خفض خطر الانزلاق .
3- إذا تعرضت السيارة للانزلاق فيجب على السائق عدم الضغط على دواسة الوقود مع التوجيه المضاد والفرملة بحرص وحذر .
4- خفض سرعة السيارة يساعد في السيطرة عليها مجددا عند الانزلاق .
5- اذا فشلت جميع المحاولات لإيقاف السيارة ولم تفلح فيجب في ذلك الوقت أن تقوم بالضغط علي الفرامل بالكامل لتجنب خطر الحوادث .