كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

خلال فصل الخريف يحدث الكثير من التغيرات الجوية، وتظل حالة الأرصاد الجوية غير مستقرة حتى قدوم فصل الشتاء ، وبالتالي يمكن أن تتعرض عدة مناطق لهطول أمطار مفاجأة ، وذلك نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث خلال فصل الخريف .

خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

ودائما ما تصبح الطرق السريعة خلال فصل الخريف زلقة بسبب تساقط أوراق الشجر وهطول الأمطار فجأة ، وبالتالي ذلك يفقد السيطرة علي السيارة خلال تحركها علي الطرق السريعة ، وهذا يزيد من احتمالية التعرض للحوادث علي الطرق السريعة .

خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

بالإضافة إلى أن أنظمة السيارة ABS و ESP لا يقومون بالعمل بكامل قوتهم ، وذلك لان الظروف الجوية الغير مستقرة تعمل علي زيادة مسافة الفرامل بمسافة تصل الي 20 متر إضافية وذلك عند التحرك والسير علي سرعة 50كم/ساعة.

خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

- خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف :

خطوات لاستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف

1- زيادة مسافة الأمان مع المركبات الأخرى علي الطريق .

2- خفض سرعة السيارة لان خفض السرعة يعمل على خفض خطر الانزلاق .

3- إذا تعرضت السيارة للانزلاق فيجب على السائق عدم الضغط على دواسة الوقود مع التوجيه المضاد والفرملة بحرص وحذر .

4- خفض سرعة السيارة يساعد في السيطرة عليها مجددا عند الانزلاق .

5- اذا فشلت جميع المحاولات لإيقاف السيارة ولم تفلح فيجب في ذلك الوقت أن تقوم بالضغط علي الفرامل بالكامل لتجنب خطر الحوادث .