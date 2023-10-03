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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو 2024 تباع بأسعار جديدة| تعرف عليها

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2024 الجديدة

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنين المصريين علي تلك الإصدارات لما يتوافر بها من مميزات وسائل أمان متطورة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات توافره بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق بسبب عدة عوامل هامة منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

كيا سيراتو موديل 2024 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا سيراتو موديل 2024 الجديد بعد الزيادات :

كيا سيراتو موديل 2024 الجديدة 

- وسائل السلامة بـ كيا سيراتو موديل 2024 :

سيارة كيا سيراتو موديل 2024 

زودت سيارة كيا سيراتو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ،  نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، والتحذير من إرهاق السائق ، ومساعدة الإضاءة العالية،  وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للسيارات ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفيه للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك سيراتو موديل 2024 :

كيا سيراتو موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات 

تخرج سيارة كيا سيراتو موديل 2024 عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار كيا سيراتو موديل 2024 بمصر :

مقصورة كيا سيراتو موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 119 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 179 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 239 ألف جنيه .
 

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