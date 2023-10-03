كيا سيراتو 2024 تباع بأسعار جديدة| تعرف عليها

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنين المصريين علي تلك الإصدارات لما يتوافر بها من مميزات وسائل أمان متطورة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات توافره بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق بسبب عدة عوامل هامة منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا سيراتو موديل 2024 الجديد بعد الزيادات :
- وسائل السلامة بـ كيا سيراتو موديل 2024 :
زودت سيارة كيا سيراتو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، والتحذير من إرهاق السائق ، ومساعدة الإضاءة العالية، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للسيارات ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفيه للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- محرك سيراتو موديل 2024 :
تخرج سيارة كيا سيراتو موديل 2024 عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .
- أسعار كيا سيراتو موديل 2024 بمصر :
الفئة الأولي من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 119 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 179 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 239 ألف جنيه .