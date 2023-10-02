5 سيارات رياضية SUV بمليون جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها الجديدة، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية SUV من فئة المليون جنيه.

سيارات رياضية SUV

1 - ام جي RX5

تقدم السيارة ام جي RX5 بقيمة سعرية تتراوح بين مليون و80 الف جميه ومليون 130 الف جنيه، وتأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، مع محرك 1500 سي سي تيربو، 169 حصان و250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/س.

سيارات رياضية SUV

2 - بيجو 2008

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة بيجو 2008 موديل 2023 نحو مليون و69.990 جنيه، ومليون و149.990 جنيه للفئة الثانية، ووصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى مليون و219.990 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصان، و230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.3 ثانية.

سيارات رياضية SUV

3 - شيفروليه كابتيفا

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من 979.990 إلى مليون 109.990 جنيه، تقدم السيارة عبر تصميم الـ 5 والـ 7 مقاعد من الداخل، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج 148 حصان، و230 نيوتن/متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

سيارات رياضية SUV

4 - شانجان سى اس 55 بلس





تبدأ اسعار السيارة شانجان سى اس 55 بلس من مليون و15 الف جنيه للفئة الاولى موديل 2024، حتى مليون 140 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الثانية نحو مليون و90 الف جنيه، وتعمل جيمع الفئات عبر ناقل حركة DSG من 7 سرعات، متصل بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيارات رياضية SUV

5 - سكودا كاميك

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سكودا كاميك 2023 نحو مليون و100 الف جنيه، وتضم السيارة محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 110 حصان، و155 نيوتن متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات، وزمن للتسارع يبلغ 11.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 183 كيلومتر/ساعة.