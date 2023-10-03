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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

العاصمة الإدارية تستعد لاستضافة ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة

صدى البلد

تستعد العاصمة الجديدة لاستضافة النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري في ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري بالتعاون مع شركة كايرو رانرز؛ حيث تم الإعلان عن هذا الحدث الرياضي المهم خلال مؤتمر صحفي بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن أهمية هذا الحدث الرياضي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، مشيراً إلى أن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لماراثون زايد الخيري يعكس التزامها بدعم المبادرات الاجتماعية الخاصة بالشباب والصحة والرياضة.

وأضاف المهندس خالد عباس: “أن العاصمة الإدارية تمتلك البنية التحتية الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة التي تجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير.

ويأتي ماراثون زايد الخيري تحت شعار “نَجْرِي للعَوْن”، وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وعدد من المستشفيات الحكومية، مما يعطي تأثيراً إيجابياً على المجتمع المصري ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويتمثل هذا الحدث في تعزيز التواصل والتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المشاريع الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يشهد الماراثون مشاركة واسعة من الرياضيين وهواة الجري والعائلات من مختلف الأعمار. وسيضم الماراثون مسارات مختلفة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يمر المتسابقون بقوس النصر، والحي الحكومي، وساحة الشعب، والمركز الثقافي الإسلامي، ومجلس النواب وحي المال والأعمال. ويمكن الاشتراك من خلال التسجيل في موقع وزارة الشباب والرياضة.

وتعكس استضافة العاصمة الإدارية لهذا الحدث الرياضي الكبير التزامها بدعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز اللياقة البدنية والصحة بين المصريين وغير المصريين. وتجسد هذه الفعالية التواصل الاجتماعي والروح الرياضية في المجتمع المصري، وتضيف قيمة إيجابية إلى العاصمة وتعزز مكانتها كمركز حضري متقدم يهتم بمختلف جوانب الحياة.

العاصمة الجديدة ماراثون زايد الخيري عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة مؤتمر صحفي

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