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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، بوجود حادث على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية البلابيش دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كلاً من المدعو 'اسلام ا.ب.م' 25 سنة، سائق بشركة خاصه، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، بجرح رضي بالعين اليسرى وكدمة بالصدر والظهر، والمدعو 'كمال الدين ص.م' 63 سنة، مهندس بذات الشركة، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلى الجبهة، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقررا المصابين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الأول التابعة للشركة محل عملهما على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش إختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابتهما، ونفيا وجود الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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