تسليم وحدات سكنية بديلة لمتضرري السيول في حي الروضة برأس غارب

قال اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، إنه تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توفير الإسكان لمتضرري السيول في منطقة حي الروضة.

وأوضح أنه تم اليوم تسليم وحدات سكنية بديلة بشكل رسمي للمواطنين المتأثرين، حيث تم تسليم (1) بلوك إضافي، مما يرفع إجمالي البلوكات التي تم تسليمها حتى الآن إلى (48) بلوك في منطقة حي الروضة.

تمثلت هذه المرحلة في استكمال تسليم (55) بلوك بديل للمتضررين، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل العشوائية الخاصة بهم ورفع مخلفات إزالة المنازل، بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء وشركة طاقة الغاز. وتمكنت السلطات المحلية من تأمين المنطقة ورفع العدادات من المنازل المتضررة.



