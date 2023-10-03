أعضاء حزب مصر أكتوبر يحتشدون بميادين المحافظات لتفويض الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

احتشد المئات من أعضاء حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، والحملة الحزبية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، في الميادين بجميع محافظات الجمهورية، لإحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح، لكافة المستويات التنظيمية للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

كما نظم حزب مصر أكتوبر، مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتي مطروح احتفال بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسعة سنوات.