إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية و التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1468 م2 عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 730 م2 عبارة عن فك شدات خشبية و ردم حفر وأسوار بنطاق الوحدات المحلية لقريتي مؤسسة البستان و المسين بالدلنجات و 4 حالات تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الاحمر بإدكو و حالة تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدة خشبيه استعدادا لعمل سمل خرساني بنطاق قريه ديروط بالمحمودية و حالة تعدي بمساحة 48 م2 عبارة عن عشه محاطه بأعمدة خشبية ومسقوفة بألواح خشب بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود.



وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.