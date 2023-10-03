بيطرى البحيرة: تحصين 7500 رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين بتحصين 7500 رأس أغنام وماعز في أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التى انطلقت أمس الأحد الموافق 1/10/2023.

وتستهدف الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ويتم خلال الحملة تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة الحي المستضعف وفي حاله تحصينهم باي لقاحات اخري يراعي الفترة البينية، وفي حالة وجود أي اشتباه أثناء عملية التحصين يتم الابلاغ الفوري للهيئة مع إجراء التعليمات المتبعة في هذه الحالة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.

ووجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .