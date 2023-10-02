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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى البحيرة: تحصين 7500 رأس أغنام بأول أيام الحملة القومية

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين، بتحصين 7500 رأس أغنام وماعز خلال أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتى انطلقت أمس الأحد.

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وتستهدف الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية ، من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ويتم خلال الحملة تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة الحي المستضعف وفي حاله تحصينهم باي لقاحات اخري يراعي الفترة البينية، وفي حالة وجود أي اشتباه أثناء عملية التحصين يتم الابلاغ الفوري للهيئة مع إجراء التعليمات المتبعة في هذه الحالة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.

كما وجهت بلبع، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

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