عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحيرة تواصل توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها بالقرى

أوقاف البحيرة
أوقاف البحيرة

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع

txt

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

txt

تحرير 25 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

صرح الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة انه تم تسليم 2 طن لحوم من صكوك الاطعام لمديرية التضامن الإجتماعي  لتوزيعها على مستحقيها .

وأشادت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام  بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي ، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.

البحيرة القرى الاكثر احتياجا الأسر الاولى بالرعاية توزيع لحوم جهود وزارة الأوقاف صكوك الإطعام نائب محافظ البحيرة مديرية التضامن الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

السيسي: تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026

وزير الصحة: كورونا كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه

أقل من المعدلات العالمية |الصحة : نمتلك 126 ألف سرير بالمستشفيات

وزير الصحة: الرئيس السيسي اقترح إنشاء مدن طبية ضخمة بها 3000 سرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ