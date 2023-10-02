أوقاف البحيرة تواصل توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها بالقرى

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع

صرح الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة انه تم تسليم 2 طن لحوم من صكوك الاطعام لمديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها على مستحقيها .

وأشادت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي ، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.