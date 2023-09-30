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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 25 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر، تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزى أبوالمطامير وأبو حمص أسفرت عن ضبط 14 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن رسمى أو وجود عذر قهرى و مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى 4 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين .

ندوات بعنوان الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة بالبحيرة

تسليم 80 مشروعًا دعما للأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

يأتي ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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