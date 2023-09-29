ندوات بعنوان الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة بالبحيرة

واصل معرض دمنهور الدولي للكتاب في دورته السادسة فعالياته، حيث يتضمن برنامج غداً الجمعه الموافق 29 سبتمبر رابع أيام المعرض ندوات بعنوان الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدوله الساعه 2ظهراً بقاعة المؤتمرات و يحاضر فيها بشارة عبد الملك و طارق أبو السعد ويدير اللقاء محمد عاشور .

وسيقدم نادى أدب الدلنجات و نادى أدب المحمودية لقاء الساعه 3 عصراً بالمسرح الروماني ويدير اللقاء إبراهيم زهران و أحمد الجندى

بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة بعنوان تجليات الموروث الشفاهى فى الإبداعي و يحاضر فيها و محمد السنوسى أحمد صلاح كمال و مسعود شومان و أحمد شلبى و يدير اللقاء و محمود عسران وذلك بالمسرح الروماني الساعه 4 عصراً.

كما تتضمن فعاليات اليوم الرابع ندوة بعنوان مشوار مع الكتابة يحاضر فيها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير اللقاء سعيد عبد المقصود و ذلك بقاعة المؤتمرات الساعه 6 مساءاً، بالإضافة لندوة بعنوان العقل العربى بين إنتاج المعرفه واستهلاكها يحاضر فيها عيد بلبع و أستاذ النقد والبلاغة و يدير اللقاء و محمد عبد الحميد خليفة ، وذلك الساعه 8 مساءاً بقاعة المؤتمرات .

كما ستقدم أمسية شعريه بالمسرح الروماني الساعه 6 عصراً بحضور كبار شعراء وكتاب البحيرة و يدير اللقاء هانى قدرى .

وستعقد ندوة تحت عنوان القتل باسم الوطن والدين الساعه 4 عصراً بقاعة المؤتمرات، يحاضر فيها المستشار بهاء الدين المرّى رئيس محكمة جنايات المنصورة ويناقشه فضل الله اسماعيل استاذ الفلسفة السياسة ويدير اللقاء محمد أبو على.

وسيتم تنظيم ورشة فن الاوريجامى الساعة 2.30 ظهرا بالمسرح الروماني وتختتم فعاليات اليوم بعرض فنى لفرقة الانفوشى للإيقاعات الشرقية بالمسرح الروماني الساعة 8 مساءاً.