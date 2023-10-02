احتفالية بقصر ثقافة وادي النطرون وإلقاء محاضرة عن أهم المعالم السياحية

نظم اتحاد شباب البحيرة ومبادرة حراس التراث والحضارة احتفالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه وقصر ثقافة وادي النطرون، للاحتفال بالعيد القومى والمولد النبوي الشريف وعيد النيروز.

وذلك بحضور كل السيد حمزه رئيس مركز ومدينة وادي النطرون و شهد البياع رئيس مبادرة حراس التراث والحضارة ورئيس لجنة السياحة والآثار بالإتحاد وأعضاء تنسيقيه الإتحاد بوادي النطرون، وبحضور كثيف من القيادات التنفيذية وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف بالمدينة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم وكلمات الترحيب ثم محاضرة عن أهم المعالم السياحية بمحافظة البحيرة حاضر فيها الدكتورة شهد البياع؛ كما تم إلقاء محاضرة عن عيد النيروز وشهور السنه القبطيه للراهب بطرس البراموسي.

ثم واصل الحفل فعالياته بعدد من الفقرات قدمها قصر ثقافة وادى النطرون.