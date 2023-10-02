ندوات بعنوان رحلتي مع الإبداع وإضاءات حول حجر رشيد في البحيرة

واصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة فعالياته لليوم السادس على التوالي حيث استضاف المعرض نشوى الحوفي الكاتبة والمفكرة وعضو المجلس القومي للمرأة بمشاركة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة باليحيرة في لقاء بعنوان (رحلتي مع الإبداع).

كما تضمنت فعاليات اليوم السادس ندوة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضارى بعنوان (إضاءات حول حجر رشيد) بمشاركة خالد فرحات مدير منطقة آثار البحيرة وأدار اللقاء صابر محمد صادق أستاذ الآثار المصرية القديمة المساعد قسم الآثار بكلية الآداب جامعة دمنهور.

كما تم تنظيم حفل تكريم اسم الفنان (محمود الجندي) شارك به الفنان محمد البياع وأسرة الفنان محمود الجندي وفرقته المسرحية، وقدم أحمد الهواشي درع معرض الكتاب لأسرته تقديراً لمشواره وأعماله الفنية المتميزة.

بالاضافة الى لقاء الشاعر الكبير صلاح اللقاني بحضور نخبة من شعراء وأدباء البحيرة بجانب استمرار جلسات ورشة (يلا نمثل) لتعليم فن التمثيل مع الفنان محمد البياع.