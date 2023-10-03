الشباب والرياضة بالبحيرة تنظم مسيرة في حب مصر احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر

أقامت مديرية الشباب بالبحيرة، أمس الاثنين، احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمسيرة شبابية حاشدة شارك فيها أكثر من 2000 شاب وفتاة حاملين أعلام مصر بفخر واعتزاز.

وتجمع المشاركون من الإدارات الفرعية ومجالس إدارات مراكز الشباب، وانطلقت المسيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، من مقر المديرية وحتى ميدان جلال قريطم، وسط تفاعل كبير من الحضور والمارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره واعتزازه بالشباب والفتيات المشاركين في هذه المسيرة، مؤكداً أهمية إحياء ذكرى الانتصارات التي رسخت روح الوحدة والانتماء الوطني في قلوب المصريين.

وقد تم تنظيم الحفل بأفضل الطرق الممكنة لضمان سلامة وحسن سير المسيرة، وتم توفير الإرشادات اللازمة للمشاركين للحفاظ على النظام والانضباط خلال الفعالية.

وتميزت المسيرة بالأجواء الاحتفالية والملونة، حيث تم تزيين الشوارع بأعلام مصر وشعارات تعبر عن الفخر والشرف الوطني لتعزيز القيم الوطنية وتوجيه الشباب نحو المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر المشرق.