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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث تصادم تروسيكل مع  سيارة ملاكي أمام قرية البيضا بالطريق الزراعى بنطاق مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

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تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع  سيارة ملاكي أمام قرية البيضا بالطريق الزراعى بنطاق كفر الدوار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "ع.ن، 42 عامًا، ص .ع، 37 عامًا،ع.ن، 32 عامًا،ج.خ، 33 عامًا،ا.ع، 24 عامًا، م.ح، 27 عامًا، خ.ن، 33 عامًا، ا.م 38 عامًا"، تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

 

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