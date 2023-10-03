خبير اقتصادي: العالم أجمع أشاد بالبنية التحتية القوية في مصر

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، إن رؤية مصر 2030 تستهدف أن يكون لمصر خطة مستقبلية وشاملة تشمل كل قطاعات الاقتصاد المصري، وتمت إصلاحات هيكلية وتعميم برامج حماية ومبادرات لدعم الطبقات محدودة الدخل والفقراء وبرامج حمائية للصحة.



وأضاف خلال حواره على القناة الأولى : «مصر لم تعانِ أزمة في مواجهة فيروس كورونا، رغم أن بعض الدول عانت من مشكلة في توفر اللقاحات، كما اهتمت الدولة المصرية بالبنية التحتية القوية التي أشاد بها العالم بعدما جرى تدشينها في فترة زمنية وجيزة».

وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن البنية التحتية القوية مؤشر جيد لاستقبال الاستثمارات المحلية والاستثمارات العربية والأجنبية، وتم إنشاء وتدشين كميات كبيرة من الطرق والأنفاق والكباري وهو ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.

