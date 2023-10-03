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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الجودو: ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة يمثل شعاع أمل للرياضة المصرية

صدى البلد

أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن إعلان فخامة الرئيسي عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة هو بشرة خير للرياضة المصرية بشكل عام، ويضمن استمرار المسيرة الناجحة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وقال مرزوق، إن الرياضة المصرية شهدت تطور غير مسبوق وطفرة في النتائج والمستويات الفنية خلال الفترة الأخيرة بفضل اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالأبطال والمنتخبات في كل الرياضات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل رفع الراية المصرية في كل المحافل الدولية.

وأضاف مرزوق علي، أن استمرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة انتخابية جديدة هو بمثابة شعاع أمل جديد للرياضة المصرية ويضمن استمرار التطور وتحقيق النتائج المميزة على جميع المستويات سواء كانت قارية أو دولية أو أولمبية، وحصد المزيد من النجاحات والإنجازات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تبدأ منتصف ديسمبر المقبل، وذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش ختام مؤتمر حكاية وطن.

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