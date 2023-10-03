جامعة حلوان: تخصيص 10٪؜ من الدخل لدعم البحث العلمي

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي، والنهوض به ضمن خطة العام الدراسي الجديد للتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.

وأكد السيد قنديل، اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأعلن رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.