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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأعراض ليست واضحة.. 7 علامات تحذير مبكرة لـ سرطان العين

سرطان العين
سرطان العين

سرطان العين نادرًا ما يكون له أعراض واضحة في المراحل المبكرة، وقد يكون تشخيصه صعبًا. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر في بعض الحالات وتشير إلى وجود مشكلة في العين. إليك سبعة علامات تحذير مبكرة لسرطان العين بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. تغير في الرؤية: إذا لاحظت أي تغير في رؤيتك، مثل ضبابية أو ضعف في الرؤية، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في العين، بما في ذلك سرطان العين.

2. ظهور بقعة أو تغير في لون القرنية: إذا لاحظت وجود بقعة غير عادية أو تغير في لون القرنية، فقد يكون ذلك إشارة لوجود تورم أو ورم في العين.

3. وجود ورم في الجفن: إذا لاحظت وجود ورم أو تورم غير طبيعي في الجفن، فقد يكون ذلك إشارة لوجود سرطان العين.

4. احمرار أو التهاب في العين: إذا كانت عينك محمرة بشكل غير طبيعي أو تعاني من التهاب مستمر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية في العين، بما في ذلك سرطان العين.

5. ظهور نقطة سوداء أو غيرها من التغيرات في العين: إذا لاحظت وجود نقطة سوداء أو أي تغير آخر في العين، مثل ظهور ورم صغير أو تغير في الشكل أو الحجم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة.

6. ضعف حركة العين: إذا شعرت بضعف في حركة أحد العينين أو صعوبة في التركيز بشكل طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في العين.

7. آلام أو ضغط في العين: إذا كنت تعاني من آلام مستمرة أو ضغط في العين، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة صحية، بما في ذلك سرطان العين.

من المهم أن تعلم أن هذه العلامات ليست بالضرورة مؤشرًا على وجود سرطان العين، وقد تكون نتيجة لمشاكل أخرى. ومع ذلك، إذا لاحظت أي من هذه العلامات أو كنت قلقًا بشأن صحة عينيك، يجب عليك استشارة طبيب العيون للفحص والتشخيص المناسب.

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