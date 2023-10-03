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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من قلب العمل.. جولة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

جولة بين العاملين
جولة بين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة

عرضت الإعلامية خلود زهران، جولة داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بين العاملين في المجلس، في ضوء كشف العمل داخل المجلس بعد انتقاله للعاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي. 

جولة داخل مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وعرضت "زهران"، خلال برنامجها "من العاصمة" المذاع من خلال قناة "إكسترا نيوز"، مشاهد من عمل الموظفين من داخل مجلس الوزراء، وهم يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي. 

وقالت خلود زهران، إن الباحثين داخل مقر مجلس الوزراء تم اختيارهم بعناية شديدة، والكفاءة كانت هي المعيار الأساسي لوجوهم في هذا المكان. 

وتحدثت خلود زهران مع أحد الباحثين يُدعى خالد هاشم، يعمل في إدارة النشر الرقمي، ويتواجد منذ 3 سنوات، وعمله يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق، إذ يحاول المجلس الوصول لكل فئات المجتمع من خلال المنصات الموجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد حسابات على كل المنصات المختلفة، ويحاول الوصول للمواطنين في كل مكان، ليرى الجميع ما يقدمه المركز، وإيصال الرسائل والحقائق للمواطنين بشكل مناسب وصحيح ومن المصادر الموثوقة. 

وتحدثت أحد العناصر النسائية العاملة داخل مقر مجلس الوزراء والتي تُدعى ميرال إنها تعمل منذ 4 سنوات، وتعمل كمصممة مواقع إلكترونية في مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة جعل العمل أسرع بشكل كبير، فضلا عن سرعة الإنترنت وسرعة العمل وإنجازه بشكل أكبر، فضلا عن النفسية فيما يتعلق بالعمل تأتي بشكل أكبر. 

وأضافت ميرال، أنها فضلت الحصول على البدل بدلا من الحصول على شقة بجانب عملها في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أنها مازالت تعيش مع أهلها في الوقت الحالي. 

وتحدث أحمد هشام، باحث اقتصادي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قائلا إنه خريج قسم الاقتصاد جامعة الإسكندرية، وكان لديه شغف في العمل البحثي، ولاسيما التواجد في مجلس الوزراء، وكانت الفرصة سانحة بالنسبة له، خاصة أن المركز ينتقي الأوائل من الكليات المختلفة، وكانت فرصة جيدة الالتحاق بالمركز في فبراير 2022. 

وأضاف أنه بدأ في العمل في المركز في الأبحاث الاقتصادية المختلفة، لدعم متخذي القرار من خلال الأبحاث والأدوات المختلفة المتوفرة له، موضحا أن المركز رشحه لدورة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ فهم عدد من المقارنات بين المركز وبين أماكن أخرى، مؤكدا أن المركز لديه إمكانيات كبيرة تؤهلهم بشكل قوي لإنجاز أعمال كبرى. 

مجلس الوزراء خلود زهران العاصمة الادارية قناة إكسترا نيوز من العاصمة

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