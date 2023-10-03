بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول اطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث ظهرت فيها رفقة الفنان شريف منير ويشيران معا بعلامة قلب.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مخططا باللون الاسود مع الابيض قصير فوق الركبة ومكشوف .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .



وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد رانيا يوسف ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





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