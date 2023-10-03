بمكونات في المتناول.. طريقة عمل الفتة اللبنانى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير عمل الفتة اللبناني، والتي يمكن أن نستعمل معها الدجاج المسلوق حسب الرغبة.



المكونات

حمص شام مسلوق

ثوم + خبز ابيض مقطع ومحمر في الزيت او محمص في الفرن

زيت زيتون + عصير ليمونه + صنوبر محمض في الزيت الزيتون حسب الرغبة

زبادي + زبده + طحينة

التوابل : ملح + كمون + بابريكا حسب الرغبة

طريقة عمل الفتة اللبناني

نحضر حلة صغيرة ونضع فيها الزبادي ونضيف لها فنجان صغير من سلاطة الطحينة بدون خل

ونرفعها علي النار ونقلب الخليط جيدا ونضيف قليل من الحمص المسلوق ونقلب الخليط جيدا ونضيف له قليل من زيت الزيتون مع عصير الليمون

ونضع الخبز المحمص في بولو او سلاطنية لو هنحط الدجاج المسلوق منزوع الجلد هنحطه بدون دجاج هنحط خليط الزبادي المطبوخ من اعلي ونضيف له الحمص المسلوق

ونضيف عليه الصنوبر المحمص في زيت الزيتون مع قليل من الثوم.

