فريق المريخ مواليد 2011 يتخطى غزل بورسعيد برباعية

في دوري منطقة بورسعيد

حقق فريق بنادي المريخ مواليد 2011 الفوز على نظيره غزل بورسعيد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات دوري منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية.

جاءت المباراة حماسية وقد تألق لاعبي المريخ فسجلوا ٤ أهداف عن طريق : مالك بدارن "هدفين"، عمر الملاح "هدف" ، محمد مرسي "هدف" .

يتولى المهمة الفنية للفريق كلا من :

مدير فني مودي الجمل، مدرب العربي الكيوي ، مدرب حراس مرمى جمال الفاو ، مدرب حراس مرمى أسامه وليم ، جهاز طبي محمود أبو ليلة ، مدير إداري عمرو مرزوق، إداري محمد مرسي، مساعد اداري محمود كمال .

يقود قطاع الناشئين بالنادي كلا من :

رئيس القطاع محمود عاشور بكري، الكابتن محمد عطية مدير قطاع البراعم ، مساعد رئيس القطاع الكابتن عادل الصعيدي .

يشرف على القطاع من مجلس الإدارة: عمرو جوهر وفريد صالح.