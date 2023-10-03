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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يتسلم "خارطة الطريق" لحل الأزمة السودانية.. تفاصيل

رئيس المجلس السيادي
رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان

تسلم رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 خارطة طريق لحل الأزمة السودانية، خلال لقائه وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق.

وذكر بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن "البرهان" التقى وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، وتطرق اللقاء لرؤية الألية حول إستعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي. 

وقال كابتن عادل المفتي مقرر الألية في تصريح صحفي أن اللقاء إستعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدى الى وقف الحرب و تشكيل سلطة إنتقالية مؤقتة مبينا أن مخرجات اللقاء فيها بشريات جيدة للشعب السوداني وأضاف أن وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يإتي في سلم أولويات عمل الألية.

 وأوضح مقرر الألية أنه تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الألية لرئيس مجلس السيادة السوداني، مبينا أن الخارطة تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الإلتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.

وأبان المفتي أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للإتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء.

خارطة الطريق حل الأزمة السودانية المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان خارطة طريق عائشة موسى

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