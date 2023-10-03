الجيش السوداني: مليشيا الدعم السريع تهاجم السفارة الإثيوبية في الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن مليشيات الدعم السريع هاجمت مقر بعثة السفارة الإثيوبية بـ الخرطوم، نافية المزاعم الكاذبة بأنها من هاجمت السفارة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان على عبر صفحتها على الفيسبوك: "تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية بالخرطوم، واتباع ذلك ببيان بائس في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة".

وأضافت: "توضح القوات المسلحة السودانية حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني والحرص علي سلامة الأعيان المحمية بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد".

وأشارت إلى أن المليشيا المتمردة لم تتورع منذ الأيام الأولى لتمردها عن استهداف كافة المقرات الدبلوماسية بالخرطوم ونهب ممتلكاتها والاعتداء علي منسوبيها وبعض هذه الحالات سارعوا إلي توثيقها بأنفسهم.