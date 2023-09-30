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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب فُرضت علينا.. البرهان: ماضون في إنهاء من يريد ابتلاع السودان

البرهان
البرهان

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن سلاح المدفعية يعد رأس الحربة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع.

وأضاف البرهان في كلمة له اليوم السبت، "الحرب فُرضت علينا ولم نخترها وهناك مجموعة تريد أن تبتلع بلادنا وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الشخصية وماضون في الانتهاء منها".

ولفت إلى أن الدعاية التي قامت عليها الحرب "كاذبة ومضللة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تواصل جرائمها بحق الشعب السوداني حيث ارتكبت مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها.

وقالت الخارجية في بيان لها “قصفت الميليشيا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين”.

وأضافت: “بلغت الحصيلة الأولية للقصف عشرة قتلي من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج”.

ولفتت “دمر قصف الميليشيا المركبات والمحلات التجارية الموجودة مما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم”.

البرهان عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الخارجية السودانية الحرب إخوان

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