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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الهندسة تعقد ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

ندوة بجامعة الإسكندرية
ندوة بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية احتفالاً بالذكرى ال50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، شارك فيها الربان نبيل محمود عبد الوهاب يحيى أحد الأبطال البارزين في تاريخ البحرية المصرية والذي شارك في إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

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يأتي ذلك بحضور الدكتور سعيد علام، عميد الكلية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكوكبة من أبطال حرب أكتوبر من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وطلاب الكلية.

 

وتحدث الربان نبيل عبد الوهاب خلال الندوة عن عملية إغراق المدمرة إيلات الإسرائيلية، ومشاركته فى تدمير الميناء الإسرائيلي “إيلات”، موضحاً دور القوات البحرية المصرية في القيام بالعديد من  العمليات المتتالية فجرت فيها عدداً من  المواقع الموجودة به رغم التحصينات والإجراءات الأمنية الشديدة التي اتخذتها قوات الجيش الإسرائيلي اثناء الحرب.

 

وفي كلمته رحب الدكتور سعيد علام بالربان نبيل عبد الوهاب في رحاب جامعة الإسكندرية، ووجه د.علام التحية لأبطال وشهداء الجيش المصري، مؤكداً أن نصر أكتوبر يعد من أعظم الانتصارات في تاريخ مصر العظيم، ودعا علام كافة الطلاب إلى إستحضار روح أكتوبر العظيم في كافة جوانب حياتهم، والاستفادة من الدروس والعبر التى سطرها الجيش المصري بالصبر والعزيمة التى تصنعان المعجزات.

 

شهدت الندوة حضوراً طلابيا كثيفا، أعرب خلالها الطلاب عن فخرهم واعتزازهم بانتصار حرب أكتوبر المجيد، وأبدوا تجاوبا لافتاً مع اللواء نبيل عبد الوهاب في الموضوعات التى  طرحها خلال الندوة.

الاسكندرية الجيش المصري البحرية المصرية أكتوبر المجيدة الدكتور عبد العزيز قنصوه المحافظات المصرية

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