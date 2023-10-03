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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة بدمياط يطلق فعاليات "تحويشة في بنك" لاستهداف 2273 سيدة بكفر سعد

مشروع تحويشة في بنك
مشروع "تحويشة في بنك"

أطلق قومي المرأة بدمياط فعاليات مشروع "تحويشة في بنك" بمركز شباب كفر الغاب بمركز كفر سعد، استهدفت 2273 سيدة، وذلك ضمن مشروع المجلس "تحويشة لدعم سيدات مصر في القرى المصرية " والذي يستهدف 20 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات مصر.


وذكرت المحافظة - وفقا لبيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الفعاليات تمت على مدى اليومين الماضيين تأتي ضمن إطار المشروع الذي يقوم على تنفيذ محاكاة بنكية لمساعدة السيدات على خوض التجارب البنكية، للمساهمة في تعزيز وعيها بالثقافات المالية، بجانب توفير الخدمات البنكية الحقيقية للسيدات، وصولا إلى أهداف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى.


ويهدف المشروع إلى تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقه رقمية من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، كما يتم إصدار كارت ميزة بصورة مجانية بالتعاون مع بنك مصر وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي.


جاءت فعاليات التعريف بمبادرة تحويشة والتسويق لها بقرية كفر الغاب والقرى المحيطة بها من خلال التعاون بين فرع المجلس القومى بدمياط والميسرات وأعضاء وإدارىي الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر وذلك من خلال مكاتب تمر بها السيدات للتعريف بدور وأنشطة المجلس جميعها ثم مكاتب للتعريف بالمبادرة وكيفية الاشتراك وأهميتها. 
 

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