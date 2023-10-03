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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ مشايخ قبائل سيناء: جعلنا العدو كتابا مفتوحا خلال حرب أكتوبر

صدى البلد

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إننا نحتفل بأيام ذكرى عظيمة وهي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والذكرى الخمسين.

 

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وقال عيسى الخرافين في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ": "الجميع يستعد للاحتفال بيوم 6 أكتوبر الذي تحقق فيه النصر الكبير".

 

وأضاف عيسى الخرافين: "قبائل سيناء تعاونت مع القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر من أجل تحقيق النصر.. قبائل سيناء جعلت العدو كتاب مفتوح أمام القوات المسلحة".

 

وتابع عيسى الخرافين: "قبائل سيناء أصرت على مساعدة القوات المسلحة في حرب أكتوبر لتحقيق النصر بعد هزيمة 67".

 

وأكمل عيسى الخرافين:"نستعد لاحتفالات اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر.. أرض سيناء روتها دماء الشهداء".

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