شيخ مشايخ قبائل سيناء: جعلنا العدو كتابا مفتوحا خلال حرب أكتوبر

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إننا نحتفل بأيام ذكرى عظيمة وهي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والذكرى الخمسين.

وقال عيسى الخرافين في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ": "الجميع يستعد للاحتفال بيوم 6 أكتوبر الذي تحقق فيه النصر الكبير".

وأضاف عيسى الخرافين: "قبائل سيناء تعاونت مع القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر من أجل تحقيق النصر.. قبائل سيناء جعلت العدو كتاب مفتوح أمام القوات المسلحة".

وتابع عيسى الخرافين: "قبائل سيناء أصرت على مساعدة القوات المسلحة في حرب أكتوبر لتحقيق النصر بعد هزيمة 67".

وأكمل عيسى الخرافين:"نستعد لاحتفالات اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر.. أرض سيناء روتها دماء الشهداء".