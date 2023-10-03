أسرار جديدة.. تامر أمين يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، قائلا إنه كل عام يزداد فخر المصريين بالذكرى المجيدة.

وتابع تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه مع كل سنة لازلنا نكتشف أسرار وكواليس ومعجزات جديدة عن حرب أكتوبر، مردفا: "شيء عكس الزمن وعكس المنطق.. المفروض أن الزمن والتاريخ بينسوا إلا اننا مع كل سنة نزداد فخرا بها".

وأكمل تامر أمين: "الأجيال التي ولدت في أكتوبر وعقبها لازالوا يستمدون قوتهم من نصر أكتوبر وحالة الشحن والأمل الإيجابي".



https://fb.watch/ns4AQvFnPm/?mibextid=UVffzb