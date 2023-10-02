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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجحنا بامتياز.. تامر أمين: هكون أسعد الناس بالمشاركة فى الانتخابات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الإعلامي" تامر أمين" خلال برنامج آخر النهار المذاع على فضائية “ النهار”، معلقا على الجلسة الختامية اليوم وإعلان الرئيس السيسي ترشحه للأنتخابات الرئاسية القادمة، إن الشعب المصري يستحق أن يعيش الديمقراطية ويستحق حرية الاختيار، يستحق الحق الانتخابي وإجادة استخدامه".

واستطرد “ أمين” قائلا:"هكون اسعد الناس مش بنتيجة الأنتخابات.. بل بنتيجة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية".

السعادة الحقيقية 

وأكمل:"السعادة الحقيقية انه يوم إعلان نتيجة الانتخابات والسيد رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن النتيجة  ويعلن اسم الفائز.. فالسعادة الحقيقية تكون ان نسبة مشاركة المصريين في الداخل والخارج وصلت الى ٦٠ % و ٨٠% هنا هقول احنا نحجنا بامتياز في الأمتحان".

الجلسة الختامية الديمقراطية الانتخابات رئيس الهيئة الوطنية يعيش الديمقراطية حرية الاختيار

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