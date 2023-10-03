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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: المواطن له قيمة كبيرة ولازم نشيله فوق رأسنا

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن أولاً وقبل كل شيء هو الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة هي المصريين وليس الأماكن والجغرافيا، مؤكداً أن المواطن هو صانع الوطن وليس العكس.

إبراهيم عيسى:الهوية المصرية تشكلت منذ بداية القرن الماضي

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،، أن الهوية المصرية تشكلت منذ بداية القرن الماضي، وعلى مر التاريخ حاول الإخوان تشويش وتزييف الهوية المصرية في فترة ما.

وأردف إبراهيم عيسى: مازلنا نعيش وكأننا في ميادين القتال، لابد أن نعلى من مكانة وقيمة وأولوية المواطن المصري، لابد أن ننتبه لقيمة المواطن والمواطنة.. المواطن له قيمته الكبيرة ولازم نشيله فوق رأسنا.. علينا أن نفكر فيه أولا ونحن نخطط لسياساتنا، كما أنه لابد أن نعي بالمواطن حتى لا يحدث الخراب والانفجار.

وتابع إبراهيم عيسى: "المواطن غائب عن المشهد وإعادته إليه هو الحل ويعود للمشهد مع نواب الشعب والنقابات"، مشددًا على أن المواطن مستعد لتحمل الأزمة.

 

إبراهيم عيسى المواطن الدولة المصرية الجغرافيا النقابات

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