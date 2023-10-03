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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محاضر بمعهد الأبحاث الفيدرالي بالنمسا: مصر تجني ثمار الاستثمار بملف الطاقة

المدير التنفيذي لشركة
المدير التنفيذي لشركة صولا بوليك

أشاد د. أحمد عادل، المدير التنفيذي لشركة صولا بوليك للطاقة الشمسية في النمسا ومحاضر بالمعهد العالي الفيدرالي للتعليم والأبحاث بالنمسا، بإعلان بريطانيا الاستعانة بالطاقة الشمسية في مصر، في ظل المعاناة الحالية من نقص الطاقة.


وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي وهي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على توفير الطاقة المتجددة لأوروبا، مشددًا على أهمية موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وذكر أن هناك مشكلة في الطاقة الأوروبية، نتيجة اعتمادها لوقت قريب على الغاز الروسي، وأوروبا تحاول التخلص من ورقة الضغط بتعدد من مصادر  الطاقة، وهذا ما دفعها للاتجاه نحو مصر، مشيرًا إلى أن الصحراء المصرية واحدة من أهم وسائل الطاقة المتجددة في العالم.

وأوضح أن مصر تقع على الحزام الشمسي، وتتميز بوفرة الموارد الشمسية، وهي اللاعب الأساسي في شمال إفريقيا في الطاقة المتجددة، مضيفًا أن تقوية الشبكات الكهربائية في مصر له دور أساسي في النهوض بالطاقة المتجددة.

وتابع :"بدون محطة بنبان ومحطات أخرى، ومشاريع تقوية الشبكة المصرية لما كان من الممكن أن يفكر أحد في مصر"، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة أهم مجال اقتصادي بالعالم.

وواصل: "تابعت بقوة مؤتمر حكاية وطن، حيث كشف الكثير، وشاهدت جهود مصر في تقوية شبكات الكهرباء التوليد، وسعدت جدًا بكل العروض المقدمة بالمؤتمر، فحيث كان لي الشرف والعمل بالطاقة المتجددة في مصر، وثمار المجهود العظيم الذي شاهدته في السنوات الماضية ومصر تجني ثمار الاستثمار في هذا الملف".

الاعلامي عمرو خليل الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة في مصر الطاقة المتجددة محطة بنبان

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