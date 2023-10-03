للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

منظومة مرورية حديثة من وزارة الداخلية، استهدفتها الوزارة خلال السنوات الماضية في إطار تطوير السياسات والقدرات الأمنية للوزارة، واستعرضها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن أمام رئيس الجمهورية.

الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

حيث أدخلت وزارة الداخلية العديد من المنظومات المتطور إلى قطاع المرور، بالإضافة لتطوير الوحدات المرورية في مختلف المحافظات، وكذلك استحداث منظومات المرور التكنولوجية الحديثة للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات في الخدمات المقدمة من قطاع المرور بوزارة الداخلية.

المرور

المرور

وقامت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية حيث انتهت من تطوير أكثر من ٣١ وحدة مرور من بينهم وحدة مرور محرم بك، ونكلا والشروق والصف، في إطار التسهيل على المواطنين، وتسيير الإجراءات الخاصة بخدمات المرور من استخراج رخص القيادة أو تراخيص المركبات أو غيرها من الخدمات المرورية.

كما استحدثت وزارة الداخلية رخصة قيادة مؤمنة مزودة بشريحة ذكية وفقا للمعايير الدولية القياسية، على أن يتم البدء بالعمل بها في محافظات السويس وبورسعيد كمرحلة أولى، لاستخدامها بدلا من رخصة القيادة الحالية، وذلك في إطار إدخال وزارة الداخلية العديد من الخدمات الحديثة والمستندات التي تتماشى مع المعايير الدولية القياسية.

ايضا نجحت وزارة الداخلية في استحداث منظومة الملصق الإلكتروني للمركبات، وذلك للوقوف على كافة بيانات السيارة من خلال جهاز الكتروني، وايضا التوسع في منظومة الرادار الثابت والمتحرك، لا سيما الدفع بسيارات متنقلة لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات في الميادين المختلفة، للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

ومن جانبها تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات الحديثة وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتيسير الخطوات للحصول على الخدمات المرورية بطريقة سهلة، وادخال التكنولوجيا الحديثة في قطاعات المرور المختلفة.

