عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رخصة القيادة الجديدة
رخصة القيادة الجديدة

منظومة مرورية حديثة من وزارة الداخلية، استهدفتها الوزارة خلال السنوات الماضية في إطار تطوير السياسات والقدرات الأمنية للوزارة، واستعرضها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن أمام  رئيس الجمهورية.

صاحبتها حملت فيه من الحرام.. القصة الكاملة لـ كوافيرة الجيزة

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

حيث أدخلت وزارة الداخلية العديد من المنظومات المتطور إلى قطاع المرور، بالإضافة لتطوير الوحدات المرورية في مختلف المحافظات، وكذلك استحداث منظومات المرور التكنولوجية الحديثة للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات في الخدمات المقدمة من قطاع المرور بوزارة الداخلية.

المرور
المرور

وقامت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية حيث انتهت من تطوير أكثر من ٣١ وحدة مرور من بينهم وحدة مرور محرم بك، ونكلا والشروق والصف، في إطار التسهيل على المواطنين، وتسيير الإجراءات الخاصة بخدمات المرور من استخراج رخص القيادة أو تراخيص المركبات أو غيرها من الخدمات المرورية.

كما استحدثت وزارة الداخلية رخصة قيادة مؤمنة مزودة بشريحة ذكية وفقا للمعايير الدولية القياسية، على أن يتم البدء بالعمل بها في محافظات السويس وبورسعيد كمرحلة أولى، لاستخدامها بدلا من رخصة القيادة الحالية، وذلك في إطار إدخال وزارة الداخلية العديد من الخدمات الحديثة والمستندات التي تتماشى مع المعايير الدولية القياسية.

ايضا نجحت وزارة الداخلية في استحداث منظومة الملصق الإلكتروني للمركبات، وذلك للوقوف على كافة بيانات السيارة من خلال جهاز الكتروني، وايضا التوسع في منظومة الرادار الثابت والمتحرك، لا سيما الدفع بسيارات متنقلة لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات في الميادين المختلفة، للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

ومن جانبها تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات الحديثة وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتيسير الخطوات للحصول على الخدمات المرورية بطريقة سهلة، وادخال التكنولوجيا الحديثة في قطاعات المرور المختلفة.
 

الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رخصة قيادة وحدة مرور الرادار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان

لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية

قرار عاجل ضد 11 متهما في خلية الشروق

قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث جامعة الأزهر

276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية التهرب من الضرائب

قرار عاجل بشأن 57 متهما في قضية هيكل اللجان النوعية للجماعة

قرار عاجل بشأن 111 متهما في طلائع حسم

ترشيحاتنا

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

زيارات تبادلية بين وزيري التجارة المصري والتركي | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ