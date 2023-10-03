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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبتها حملت فيه من الحرام.. القصة الكاملة لـ كوافيرة الجيزة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة، حيث أقدمت فتاة تعمل كوافيرة على إنهاء حياة صغير بالغ من العمر 4 سنوات بعد التعدي عليه بالضرب بسبب بكائه المستمر.

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القصة الكاملة لإنهاء حياة صغير على يد كوافيرة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة إنهاء كوافيرة حياة صغير بالغ من العمر 4 سنوات بعد إعتدائها عليه، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمة قامت بتبني الصغير من صديقتها البالغة من العمر 22 عاما بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

وأدلت المتهمة بإنهاء حياة الصغير في الجيزة بإعترافات تفصيلية، حيث قررت بأنها علمت بعلاقة صديقتها الغير شرعية بآخر، وإنجابها الصغير نتيجة حمل سفاح أثناء تواجدها في الخارج، ولرغبة صديقتها في الزواج قامت بتسليمها الصغير، ولعدم إفشاء سرها بأنه صغير غير شرعي قامت بتبنيه من صديقتها.

وقالت المتهمة في واقعة صغير الجيزة، بأن الصغير كان دائم البكاء وكانت دائمة التعدي عليها مستخدمة سلك الشاحن الخاص بالهاتف المحمول، في محاولة منها لإنهاء هذا البكاء، حتى سقط الصغير مغشيا عليه وحين نقلته إلى المستشفى تبين أنه فارق الحياة متاثرا بالإصابات التي لحقت به.

التحريات تكشف مفاجأة في واقعة كوافيرة الجيزة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات الإعتداء على الصغير عن طريق كوافيرة في المنيرة الغربية بالجيزة، حيث أفادت التحريات بأن المتهمة حصلت على الضحية من صديقتها لرغبتها في تبني صغير لعدم إنجابها، وأنها اعتادت التعدي عليه وضربه، وأنها قبل الجريمة بـ24 ساعة، أدخلته الحمام، واعتدت عليه بالضرب بـ«سلك الشاحن»، ثم نقلته مع شقيقتها إلى مستشفى قصر العيني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتولت النيابة التحقيق.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد باستقبال مستشفى قصر العيني صغير سوداني الجنسية 4 سنوات متوفى، إثر تعرضه لتعذيب «سامية. خ»، 47 سنة، كوافيرة، سودانية الجنسية، وتبين دخولها البلاد في 2016، ولديها بطاقة لجوء صادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إقامتها منتهية بالبلاد، وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات.

انتقل رجال المباحث الجنائية، يإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبالفحص تبين أن الطفل المتوفى يدعى فؤاد إلياس، سوداني الجنسية، وسبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر تعذيب بالبطن وآثار حروق باليد اليمني، وأن والدته تدعى «آمنة. ع»، 22 سنة، سودانية الجنسية، ودخلت البلاد 2022 ولديها بطاقة لجوء وإقامتها منتهية منذ أبريل 2023، وأنها أنجبته نتيجة «حمل سفاح» أثناء تواجدها بالسودان وقامت بتسليمه إلى الكوافيرة بغرض تبنيه لرغبتها في الزواج ولعدم إفشاء سرها بأنه صغير غير شرعي.

القبض على كوافيرة الجيزة بسبب طفل سفاح

وتوصلت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الكوافيرة قامت باستضافة الصغير المتوفى منذ أغسطس 2023 لرعايته، وذلك بسبب رغبتها في التبني لعدم قدرتها على الإنجاب، وقامت برعاية المتوفى بمساعدة شقيقتها التي تقيم بصحبتها، سودانية الجنسية، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المتهمة دائمة التعدي على الصغير بالضرب مستخدمة في ذلك يديها و"سلك شاحن" بسبب تبوله في ملابسه.

وأكدت التحريات، أنه أثناء قيام المتهمة بتغيير ملابس المتوفى داخل الحمام الخاص بالشقة سكنها، قامت بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط أرضًا بالحمام وأغشي عليه، وقامت بنقله لمستشفى قصر العيني بصحبة شقيقتها إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وبسؤال شقيقتها أيدت ما جاء بالفحص.

 وتم اتخاذ اللازم قانونيًا.

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