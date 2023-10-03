أحمد جلو منسقا عاما لحملة شباب الجمهورية

أعلنت حملة شباب الجمهورية أحمد جلو، منسقًا عامًا للحملة على مستوى جمهورية مصر العربية، وانطلقت الحملة في كافة المحافظات لترفع شعار نعم لاستكمال مسيرة التنمية.

وأعلنت حملة شباب الجمهورية، خلال بيان لها، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجاء البيان كالتالي: بناءً على حركة الإنجازات التي شهدتها مصر منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا، والطفرة الكبيرة في تطوير البنية التحتية، وتمكين الشباب الذي أصبح يعتلي المناصب القيادية في الدولة سواء في العمل التنفيذي كنواب وزراء ومحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وردًا من شباب مصر للجميل، تعلن حملة «شباب الجمهورية»، دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.