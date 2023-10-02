شماريخ وألعاب نارية.. محمد نور يشعل حفل تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

أشعل الفنان محمد نور، حفل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقيم في ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، احتفالاً وابتهاجاً بإعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وسط حالة من السعادة والفرحة الغامرة التي سيطرت على الحضور.

وحمل أنصار ومؤيدي مرشحي الرئيس السيسي من مختلف القوى والأحزاب السياسية بمحافظة كفر الشيخ، صوراً للرئيس السيسي، ولافتات تأييد ودعم منها «معاك لآخر الطريق»، «كمل .. كلنا معاك يا ريس»، «كفر الشيخ معاك يا سيسي».

وانطلقت الشماريخ والألعاب النارية من قبل المحتلفين عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثالثة جديدة، وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة الغامرة التي عمت أرجاء ميدان النصر أشهر ميادين مدينة كفر الشيخ.

IMG20231002210654_01

IMG20231002210651_01

IMG20231002210507_01

IMG20231002210443_01

IMG20231002210436_01

IMG20231002210431_01

IMG20231002210123_01

IMG20231002205344_01

IMG20231002205342_01