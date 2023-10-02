عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شماريخ وألعاب نارية.. محمد نور يشعل حفل تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

الفنان محمد نور
الفنان محمد نور

أشعل الفنان محمد نور، حفل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقيم في ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، احتفالاً وابتهاجاً بإعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وسط حالة من السعادة والفرحة الغامرة التي سيطرت على الحضور.

لافتات وأعلام مصر.. الآلاف يشاركون في احتفالات تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات«المرأة تقود» | صور

وحمل أنصار ومؤيدي مرشحي الرئيس السيسي من مختلف القوى والأحزاب السياسية بمحافظة كفر الشيخ، صوراً للرئيس السيسي، ولافتات تأييد ودعم منها «معاك لآخر الطريق»، «كمل .. كلنا معاك يا ريس»، «كفر الشيخ معاك يا سيسي».

وانطلقت الشماريخ والألعاب النارية من قبل المحتلفين عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثالثة جديدة، وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة الغامرة التي عمت أرجاء ميدان النصر أشهر ميادين مدينة كفر الشيخ.

IMG20231002210654_01
IMG20231002210654_01
IMG20231002210651_01
IMG20231002210651_01
IMG20231002210507_01
IMG20231002210507_01
IMG20231002210443_01
IMG20231002210443_01
IMG20231002210436_01
IMG20231002210436_01
IMG20231002210431_01
IMG20231002210431_01
IMG20231002210123_01
IMG20231002210123_01
IMG20231002205344_01
IMG20231002205344_01
IMG20231002205342_01
IMG20231002205342_01
IMG20231002205306_01
IMG20231002205306_01
إعلان الرئيس السيسي الأحزاب السياسية الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ألعاب النارية بمحافظة كفر الشيخ شماريخ والعاب نارية كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ فترة رئاسية جديدة عبد الفتاح السيسي الفنان محمد نور الشماريخ الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح احتفالات أعلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب واستجاب لطلب المصريين

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

موضوعات متعلقة

لافتات وأعلام مصر.. الآلاف يشاركون في احتفالات تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

«بيطري كفر الشيخ» تنظم قافلة بيطرية مجانية بمدينة بيلا .. الأربعاء

مصرع شقيقين في حريق منزل بكفر الشيخ

أجواء مبهجة.. معلمو مدرسة بكفر الشيخ يستقبلون الطلاب بممر شرفي| صور

حملة شباب الجمهورية تناشد السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة

جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات«المرأة تقود» | صور

وزير الشباب يشيد بقوافل جامعة كفر الشيخ الطبية لأهالي شمال سيناء.. صور

إقبال على مكاتب الشهر العقاري بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

اتجبِّس.. إصابة مدوية لجوهرة فريق بيراميدز | تفاصيل مثيرة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ