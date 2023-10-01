جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات«المرأة تقود» | صور

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً هائلاً عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وتابع: على مدى 10 سنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيماناً من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.



وكانت جامعة كفر الشيخ، شهدت اليوم، الأحد، انطلاق فعاليات «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعضوات المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة، ومتحدي الإعاقة والشباب والرياضة.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور الكريم فى رحاب الجامعة، مشيراً إلى أن المرأة المصرية لم تتوان عن تقديم التضحيات، وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته.

وتابع وقد لعبت المرأة وما زالت تلعب أدواراً مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى.

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