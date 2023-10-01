وزير الشباب يشيد بقوافل جامعة كفر الشيخ الطبية لأهالي شمال سيناء.. صور

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بالقوافل الطبية التى نظمتها جامعة كفر الشيخ والتى استمرت أعمالها لمدة 3 أيام متتالية.



وجاءت هذه القافلة الطبية الشاملة، استمراراً لما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والانتصارات العديدة الذي حققها هذا الشعب الباسل.



وأطلقت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجيش الثالث الميداني، قافلة طبية شاملة بمنطقة الشيخ زويد، فى ثالث أيامها بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

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