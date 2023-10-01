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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام العملية التعليمية | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.
 

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وأعلن محافظ كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الـ 13، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

 وقدم المحافظ التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، موجهاً الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية وتابع توزيع الهدايا على الأطفال، بعدد من المدارس، ووجه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، فصول مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، ودورات المياه للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، ومكتبة المدرسة.

 كما تفقد الفصول، وأدار نقاش مع الطلاب عن المشروعات القومية، ومبادرة حياة كريمة، إضافة  للاحتياجات التي تحتاجها الأحياء التي يقطنون بها، كما اختبرهم في عدد من الموضوعات التي درسوها في الأعوام السابقة، إضافة التعرف على مستواهم في اللغة الإنجليزية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وجهاد المارية، مدير مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على انتظام الدراسة في 2298 مدرسة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألفاً و165 طالباً وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ،  موجهاً بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

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