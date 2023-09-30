جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بالعريش.. صور

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون وزارة الشباب والرياضة والجيش الثالث الميداني وجمعية رسالة، قافلة طبية شاملة إلى نادي قادرون باختلاف بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي رئيس قسم الاطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.



شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

قال إن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدينة بئر العبد ومدينة العريش بإجمالي عدد 1368 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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